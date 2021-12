Nationalsozialismus : „Verneigung vor der Erinnerung“: Roth gedenkt der Nazi-Opfer

Claudia Roth will frischen Wind in der Kulturpolitik wehen lassen. Zum Amtsantritt blickt die neue Kulturstaatsministerin zurück in finstere deutsche Zeiten.

Berlin | Kurz vor ihrer Berufung zur Kulturstaatsministerin am Mittwoch hat Claudia Roth der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Am Denkmal für die ermordeten Sinti und Roma Europas in unmittelbarer Nähe des Bundestages legte die Grünen-Politikerin Blumen nieder. „Eine Aufgabe, die ich mir gestellt habe, ist, dass wir unsere Gedenkorte schützen. Da haben...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.