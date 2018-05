Neu bei Netflix und Amazon Prime : „The Kissing Booth“ und „Pass Over“: Das sind die aktuellen Streamingtipps

Eine Übersicht über Serien und Filme am Wochenende 12./13. Mai: Das ist neu auf Netflix, Amazon Prime und Maxdome.

von shz.de/isnotTV.com

11. Mai 2018, 12:10 Uhr

Netflix, Amazon: Neue Filme und Serien: Die aktuellen Streaming-Tipps zum Wochenende

Was lohnt sich und was nicht?

isnotTV, Partner von shz.de, stellt jede Woche die besten Neustarts der deutschen Streaming-Anbieter vor. Weiter unten können Sie selbst Ihre Meinung abgeben, Trailer anschauen und mehr zu den beliebtesten Streaming-Neulingen erfahren.

Dieses Wochenende neu im Netflix-Abo:

Neben Serien bietet Netflix die spannendsten Dokumentationen über verschiedenste Themengebiete: In der vierteiligen Eigenproduktion „Evil Genius” geht es um ein bizarres Verbrechen. „Notwehr” ist der Exot unter den Filmen der Woche und handelt von einem zu Unrecht beschuldigten Mann, der vor dem Gesetz fliehen muss. „The Kissing Booth” versetzt den Zuschauer in die wilde Zeit des Teenager-Daseins und erzählt die Geschichte von einem Mädchen, das noch nie geküsst wurde und sich nach ihrem ersten Kuss direkt in einer verstrickten Situation befindet.

The Kissing Booth (Start 11.05.)

Elle Evans (Joey King) gehört in der Schule zu den Spätzündern und wurde noch nie geküsst, was super peinlich ist. Deshalb fasst sie allen Mut zusammen und beschließt, beim Frühlingsfest der Schule eine Knutschkabine zu betreiben. So kommt es unverhofft dazu, dass sie ihren Schwarm Noah Flynn (Jacob Elordi) küssen kann. Er ist ein richtiger Draufgänger, aber leider auch der Bruder von Elles bestem Freund Lee (Joel Courtney) und somit total tabu für sie. Wie soll sie sich entscheiden? Die Freundschaft zu Lee bewahren oder auf das Herz hören?

Evil Genius (Start 11.05.)

Die vierteilige Netflix-Dokumentation behandelt die unglaubliche Geschichte des “Pizza Bomber Heist” sowie die anschließenden Ermittlungen des FBI. Alles beginnt mit dem grausigen Tod eines Pizzaboten, der mit einer Bombe um seinen Hals eine Bank ausraubt. Ab da wird alles immer schräger.

Notwehr (Start 07.05.)

International als „Manhunt” bekannt, beruht der japanische Film aus dem Jahr 1976 auf einem Roman. Aufgrund von falschen Vermutungen wird der schlagfertige Anwalt Qiu Du (Hanyu Zhang) eines Verbrechens beschuldigt. Er versucht alles, um seinen Namen wieder reinzuwaschen und ist auf der Flucht vor dem Gesetz. Dabei trifft er auf eine Frau, die ihn unterstützt. Doch sie selbst verbirgt ein dunkles Geheimnis.

Dieses Wochenende neu im Amazon-Abo:

Amazon erzählt dieses Wochenende Geschichten von Beziehungen und Freundschaften in tragischen Situationen: „Pass Over” ist eine Theaterinszenierung der Steppenwolf Theatre Company und zeigt zwei Männer, die ihre Zeit an einer Straßenecke verbringen. In der Tragikomödie „Last Flag Flying” treffen sich alte Freunde wieder, um einen Sohn zu bestatten und „The Big Sick” ist eine romantische Komödie, in der die Beziehung eines aus Pakistan stämmigen Comedians zu seiner US-Freundin auf die Probe gestellt wird, als sie schwer erkrankt. Im Fantasyfilm „Sieben Minuten nach Mitternacht” findet ein Junge bei einem Baummonster Trost, als seine Mutter an Krebs erkrankt.

Sieben Minuten nach Mitternacht (Start 07.05.)

Die Mutter (Felicity Jones) des 13-jährigen Jungen Connor (Lewis MacDougall) hat Krebs im Endstadium, was er einfach nicht ertragen kann und wahrhaben will. Nicht mal sein Vater (Toby Kebbell) oder seine Großmutter (Sigourney Weaver) können den Jungen aufmuntern. Deshalb zieht er sich immer mehr in seine Fantasiewelt zurück und findet immer sieben Minuten nach Mitternacht ein baumähnliches Monster vor seinem Fenster. Die wiederholten Treffen haben ungeahnte Auswirkungen.

Last Flag Flying (Start 10.05.)

Marines Sal (Bryan Cranston), Mueller (Laurence Fishburne) und Navy-Arzt Richard Shepherd (Steve Carell) sind im Vietnam-Krieg bei einem Einsatz gute Freunde geworden. 34 Jahre später treffen die drei alten Freunde wieder aufeinander, doch das Treffen hat keinen freudigen Hintergrund: Shepherd hat seinen Sohn im Irak-Krieg verloren und will ihn in den USA bestatten lassen. Die Freunde begeben sich gemeinsam auf ihre Mission und eine abenteuerliche Reise.

Pass Over (Start 11.05.)

Die Freunde Moses und Kitch stehen den ganzen lieben Tag lang an einer Straßenecke und lassen die Zeit einfach verstreichen. Sie hoffen darauf, dass dieser Tag anders werden könnte als alle vorherigen. Während sie sich in ihren Träumen verlieren, stößt ein Fremder hinzu und stellt ihre Tagesplanung vollkommen auf den Kopf.

The Big Sick (Start 13.05.)

Kumail (Kumail Nanjiani) hat nicht nur mit seiner eher schlecht laufenden Comedy zu kämpfen, sondern auch mit seiner aus Pakistan stammenden Familie, die seinen Lebensstil nicht akzeptieren will. Ständig präsentieren sie ihm potenzielle Ehefrauen, die er nicht will. Er bringt es jedoch nicht übers Herz, mit seiner Familie zu brechen. Als er eine Beziehung mit Emily (Zoe Kazan) eingeht, die er bei einem seiner Auftritte kennenlernt, kann er auch nicht zu ihr stehen. Doch dann muss sie wegen einer mysteriösen Erkrankung ins Krankenhaus. Jetzt muss er sich entscheiden, ob er zu seiner Liebe halten will.