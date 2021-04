Am Sonntag im TV-Programm : Tatort „Der böse König“ aus Ludwigshafen: Todesursache 73 Cent

Und ewig ermittelt Lena Odenthal: Im Tatort „Der böse König“ geht es am Sonntag um narzisstische Persönlichkeitsstörung.

Flensburg | Manchmal ist so ein Tatort wie eine Verheißung, an diesem Sonntag weckt er die Hoffnung auf einen warmen Sommer. Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) schlendert spätabends durch die City von Ludwigshafen, wo Männer in kurzen Hosen Boule spielen und andere sich im Spätkauf mit Getränken eindecken. Später werden kräftige Rot-, Gelb- und Grüntöne in den Bilde...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.