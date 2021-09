Festival : Tanztheater aus Stuttgart und Mainz zu Gast in Moskau

Ungeachtet der Schwierigkeiten durch die Corona-Pandemie dürfen zwei Companien aus Deutschland beim internationalen Festival Dance Inversion in Moskau auftreten. Was auf dem Programm steht.

Moskva | Tanztheater aus Stuttgart und Mainz vertreten in diesem Jahr Deutschland beim internationalen Festival Dance Inversion in Moskau. „Wir sind sehr froh, in Moskau zu sein, weil es in Zeiten von Corona noch immer viele Auftritts- und Reiseeinschränkungen gibt“, sagte Honne Dohrmann, der Direktor von tanzmainz, der Tanzsparte des Staatstheaters Mainz. ...

