Freizeit : Spielemesse startet: „Kulturgut Spiele aufwerten“

Mit rund 1000 Neuheiten bei Brett- und Gesellschaftsspielen ist die internationale Spielemesse am Donnerstag in Essen an den Start gegangen.

Essen | Besonders im Trend liegen nach Branchenangaben kooperative Spiele, zunehmend aber auch Zwei-Personen-Varianten. Zu der Publikumsmesse „Spiel'21“ werden 600 Anbieter aus 42 Ländern erwartet. Nach dem Boom im Pandemiejahr 2020 sind die Umsatzzahlen für analoge Gesellschaftsspiele auch in diesem Jahr weiter kräftig gestiegen. 2020 hatte es nur eine...

