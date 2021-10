Literatur : Spanien wird 2022 Ehrengast der Buchmesse

Spanien will sich im kommenden Jahr mit dem Motto „Sprühende Kreativität“ als Gastland auf der Frankfurter Buchmesse präsentieren.

Frankfurt am Main | Spanien will sich im kommenden Jahr mit dem Motto „Sprühende Kreativität“ als Gastland auf der Frankfurter Buchmesse präsentieren. Er freue sich auf die reiche Tradition, Vitalität und Kreativität der spanischen Kultur und Literatur in ihren verschiedenen Sprachen und Ausdrucksformen, sagte Buchmessen-Chef Juergen Boos am Donnerstag. Spanien habe m...

