Festival : Rumänischer Film „Crai Nou“ gewinnt in San Sebastián

Das Festival Internacional de Cine de San Sebastián ist das wichtigste Filmfestival Spaniens. Es läuft bereits seit 1953 jedes Jahr.

Donostia-San Sebastián | Das Familiendrama „Crai Nou / Blue Moon“ (Blauer Mond) der rumänischen Regisseurin Alina Grigore hat bei der 69. Ausgabe des Filmfestivals von San Sebastián die Goldene Muschel gewonnen. Das teilte die Organisation auf ihrer Internetseite am Samstagabend mit. Das Erstlingswerk der Regisseurin spielt in einem großen Haus, in dem Zimmer an Touristen ...

