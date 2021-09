Ehrung : Radiopreis-Gala mit Pop, Gänsehaut und ernsthaften Themen

Wer sind die Menschen hinter den Mikrofonen mit ihren erfolgreichen und gern gehörten Programmen? Die Gala rund um den Deutschen Radiopreis holt die Macher mal vor die Kamera.

Hamburg | Corona-Pandemie, Hochwasserkatastrophe, Machtübernahme der Taliban in Afghanistan - beim diesjährigen Deutschen Radiopreis hatten die schwierigen und ernsten Themen einen hohen Stellenwert. Dennoch blieb auch genügend Zeit zum Feiern. Denn am Donnerstagabend standen in Hamburg vor allem die Radiomacherinnen und Radiomacher im Mittelpunkt, die Neues...

