Samba : Optimismus am Zuckerhut: Rio plant Karneval 2022

Der Samba kehrt zurück nach Rio. Die Millionenmetropole bringt sich langsam in Karnevalsstimmung.

Rio de Janeiro | Nach dem coronabedingten Komplettausfall in diesem Jahr soll der weltberühmte Karneval in Rio de Janeiro 2022 stattfinden. Der Verkauf der Eintrittskarten für die Sambaschulen-Umzüge im Sambodrom hat begonnen, wie aus einer Mitteilung des Verbandes der Sambaschulen (LIESA) hervorging. Demnach sind die Umzüge der besten Sambaschulen am 27. und 28. F...

