Alle Termine verlegt : Open-Air-Sommer auf dem Kalkberg: Jetzt Zuversicht für 2022

Wegen der Pandemie sind alle Termine verlegt – Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Avatar_shz von shz.de

21. April 2021, 08:37 Uhr

Bad Segeberg | Traurige Nachrichten für alle Open-Air-Fans: Nachdem bereits 2020 am Kalkberg in Bad Segeberg die geplanten Shows aufgrund des pandemiebedingten Verbots von Großveranstaltungen auf dieses Jahr verschoben wurden, müssen nun aufgrund der anhaltenden Corona-Situation und den aktuellen Beschränkungen alle geplanten Shows erneut verlegt werden. Sie sollen nun 2022 stattfinden.

Es ist eine fast ähnliche Situation wie im vergangenen Jahr, konstatieren die Veranstalter, bestehend aus Förde Show Concept, Seaside Touring und dem Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag (sh:z). „Im März vergangenen Jahres liefen bereits die Vorbereitungen für den Open Air Sommer 2020 auf der Freilichtbühne am Kalkberg wie gewohnt auf Hochtouren, als die Planungen pandemiebedingt ein abruptes Ende fanden.“ Für Open Air Konzerte waren daher alle Termine am Kalkberg in Bad Segeberg kurzerhand und „voller Optimismus“ auf 2021 verlegt worden.

Pandemie lässt keine Konzerte zu

Doch auch in diesem Jahr wurden die Hoffnungen auf eine Besserung der pandemiebedingten Lage nicht erfüllt. „Schweren Herzens mussten wir den Entschluss fassen, dass es auch in diesem Jahr nicht möglich sein wird, die Konzerte in Bad Segeberg zu präsentieren“, so Peter Thomsen von Förde Show Concept und Matthias Paul vom sh:z.

Reagiert werde daher jetzt vorausschauend – denn, so Thomsen und Paul, für die geplanten Shows seien „eine intensive Vorbereitungszeit und eine gewisse Planungssicherheit für alle Beteiligten“ notwendig, wegen der Pandemie aber eben nicht gegeben.

„Mit großer Vorfreude auf das nächste Jahr“ verkünden die Veranstalter nun aber bereits die Nachholtermine. Thomsen und Paul:

Wir sind guter Dinge, dass es im Jahr 2022 wieder Tausende gut gelaunte Besucher auf den Kalkberg zieht. Matthias Paul

Wichtig ebenfalls: Alle bereits erworbenen Tickets behalten ihre Gültigkeit für die Nachholtermine im Sommer 2022.

Vormerken – die neuen Termine:

Schlagernacht am Kalkberg: verlegt auf Sonnabend, 7. Mai 2022

Pop am Kalkberg mit Sarah Connor: verlegt auf Sonnabend, 14. Mai 2022

Pop am Kalkberg mit Sarah Connor (Zusatzshow): verlegt auf Sonntag, 15. Mai 2022

Santiano (Zusatzshow): verlegt auf Sonnabend, 21. Mai 2022

Santiano: verlegt auf Sonntag, 22. Mai 2022

Auch das Felsenburg Festival wird einen Nachhol-Termin erhalten. Dieser wird in Kürze bekannt gegeben.