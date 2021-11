Musikpreise : Olivia Rodrigo ist Favoritin bei den American Music Awards

Olivia Rodrigo ist einer der Shootingstars des Jahres und erstmals bei den American Music Awards dabei. Die Chancen auf eine Auszeichnung sind ziemlich gut.

Los Angeles | Die 18-Jährige Newcomerin Olivia Rodrigo („Drivers License“) geht am Sonntagabend (Ortszeit L.A.; MEZ 02.00) mit sieben Nominierungen als Favoritin ins Rennen um die American Music Awards. Rodrigo kann bei der Verleihung in Los Angeles unter anderem auf Preise für das beste Album („Sour“) und als bester neuer Künstler hoffen. In der Hauptkategorie ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.