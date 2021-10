Brunnenfigur des Anstosses : Nicole Eisenman und ihr Manifest für Diversität und Toleranz

Nicole Eisenman - die einen entspannt sie, die anderen regt sie auf. Woran liegt das? Die Nagelprobe auf Toleranz und Diversität gibt es in Münster und Bielefeld.

Bielefeld/Münster | Sie recken sich, fläzen sich am Brunnenrand, hängen ab. Sympathische Nichtstuer. Trotzdem besprüht man sie mit Farbe, bemalt sie mit einem Hakenkreuz, bricht ihnen die Nasen ab. Nicole Eisenmans Brunnenanlage „Sketch for a Fountain“ ist bei den Skulptur Projekten 2017 in Münster beides zugleich: Publikumsliebling und Reizfigur. Nach dem Ausstellungsp...

