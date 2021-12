Bronzestatue : New York bangt um „Fearless Girl“ vor der Wall Street

Sie ist ein Symbol für Frauenrechte: Das „Fearless Girl“ vor der Wall Street in New York. Die beliebte Bronzestatue könnte bald Geschichte sein. Aktivistinnen und Aktivisten kämpfen für ihren Erhalt.

New York | Seit 2017 erinnert ein 1,20 Meter großes Mädchen aus Bronze in Downtown Manhattan an die Frauenrechte - nun aber könnte das „Fearless Girl“ vor der Wall Street bald Geschichte sein. Die Genehmigung der Statue des „Furchtlosen Mädchens“ vor der berühmten New Yorker Börse lief vor wenigen Tagen aus. Aktivisten und die Künstlerin kämpfen für ihren Ver...

