Kritik an Corona-Maßnahmen : Nena liegt mir ihrem Berliner Auftritt leider voll daneben

99 Luftballons sind hübsch bunt. Aber drinnen ist nur Luft. Nena berührt mit ihren Songs. Ihre Äußerungen zur Corona-Pandemie sind verantwortungslos.

Flensburg | „Gib mir die Hand. Ich bau dir ein Schloss aus Sand. Irgendwie, irgendwo, irgendwann“: Was in einem Songtext poetisch klingt, schlägt dort, wo es um Verantwortung für andere geht, in bodenlosen Leichtsinn um. Genau das ist Nenas Problem. Ihr Berliner Auftritt zeigt, dass sie nicht unterscheiden kann zwischen einem Songtext und den Bedingungen, die ein...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.