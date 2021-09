Ausgebüxt : Nach Wettrennen mit Kuh: Entlaufenes Känguru eingefangen

Ein Känguru hat offenbar einen immensen Freiheitsdrang und hüpft in Delmenhorst (bei Bremen) über die Wiesen. Dabei trifft das Tier auf eine Kuh...

Delmenhorst | Ein ausgebüxtes Känguru in Delmenhorst ist wieder eingefangen. Sein Besitzer habe das Tier geschnappt, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Das Känguru hatte sich ein Wettrennen mit einer Kuh geliefert. Es war nach früheren Polizeiangaben bereits das zweite Mal innerhalb weniger Wochen, dass in Delmenhorst ein Känguru ausbrach. Für die Anwohner be...

