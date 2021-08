Eröffnung am 28. August : Zum Festival nach Bremen oder Papenburg? Es ist beides richtig!

Die Niedersächsischen Musiktage und das Musikfest Bremen eröffnen dieses Jahr am selben Tag. Und so unterschiedliche Schwerpunkte beide Festivals setzen: Beide begreifen Kultur als Mittel, um die Gemeinschaft zu stärken.

Flensburg | Es ist eine unglückliche Fügung, dass das Musikfest Bremen und die Niedersächsischen Musiktage in diesem Jahr am selben Tag eröffnen, und das ausgerechnet, wenn die Musiktage in Papenburg, Meppen und Lingen starten, also im Dunstkreis der Hansestadt. Geschuldet ist das, wie so vieles, der Corona-Pandemie: Sie hatte im letzten Jahr zur Absage beider Fe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.