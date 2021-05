Musical-Premiere in Kiel : Anatevka: Unbändige Spiel- und Tanzfreude nach dem Lockdown

Dem Kieler Opern-Ensemble ist nach der langen Zwangspause der Spaß an der Arbeit anzumerken.

Kiel | Am Sonntagnachmittag feierte das Musical Anatevka von Jerry Bock an der Kieler Oper Premiere. Marco Dott, erfahrener Musicalregisseur aus Salzburg, inszenierte es mit einem recht minimalistischen Bühnenbild eines stilisierten aber eindringlich gestalteten Haltepunktes in einem russisch-jüdischen Schtetl mit Gleis und Brücke. Christian Floeren sorgte f...

