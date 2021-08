Schauspieler : Matthias Brandt kehrt zurück ans Theater

Rückkehr auf die Bühne: Das Berliner Ensemble hat den 59-jährigen Matthias Brandt verpflichtet für Max Frischs „Mein Name sei Gantenbein“. Im Januar 2022 ist Premiere.

Berlin | Der Schauspieler Matthias Brandt wird 2022 nach langer Zeit wieder einmal auf der Theaterbühne stehen. Das Berliner Ensemble plant für Januar Max Frischs „Mein Name sei Gantenbein“ als Monolog. Brandt kehre damit in einer Inszenierung von Intendant Oliver Reese auf die Bühne zurück, teilte das Theater am Donnerstag mit. „Reese und Brandt gehen Fris...

