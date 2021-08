Königinnendrama : „Maria Stuart“ in Salzburg: Frauenpower und nackte Männer

Schillers Bühnenklassiker „Maria Stuart“ um Frauen und männliche Dominanz hat nichts an Aktualität eingebüßt. Die Schauspielerinnen Birgit Minichmayr und Bibiana Beglau geben in Salzburg alles.

Hallein | Nackte Männerkörper so weit das Auge reicht. Und dazwischen zwei Frauen, die um ihr Leben ringen. Martin Kusej hat für die Salzburger Festspiele Friedrich Schillers „Maria Stuart“ als fast abstrakten Psychothriller inszeniert, in dem Birgit Minichmayr in der Titelrolle und Bibiana Beglau als Königin Elisabeth ihre darstellerische Kraft voll ausspielen...

