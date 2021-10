Filmfestspiele : M. Night Shyamalan wird Jurypräsident der Berlinale

Beim Psychothriller „The Sixth Sense“ konnte man sich ordentlich gruseln. Nun wird dessen Regisseur M. Night Shyamalan der nächste Jurypräsident der Berlinale. Die Pläne fürs Festival sehen anders aus als noch in diesem Jahr.

Berlin | Der Filmemacher M. Night Shyamalan („The Sixth Sense“, „Glass“) wird Jurypräsident der nächsten Berlinale. Der 51-Jährige soll 2022 die Internationale Jury leiten, wie die Filmfestspiele in Berlin am Dienstag bekanntgaben. Der US-amerikanische Thrillerregisseur, der in Indien geboren wurde, fessele mit seinen Genrefilmen „seit drei Jahrzehnten welt...

