Geschlechtergerechte Sprache : Ärger über Karin Prien: Lübecker Schülerinnen wollen gendern

Gymnasiasten initiieren Petition gegen Erlass der Bildungsministerin

Lübeck | Das Gendersternchen ist klein, aber es erregt die Gemüter seit Monaten. Eine Schülerpetition aus Lübeck will erreichen, dass die Bildungsministerin Katrin Prien (CDU) ihren Gender-Erlass zurückzieht. Dieser ordnet Lehrkräften an, gendersensible Sprache in schriftlichen Schularbeiten als Fehler zu markieren. Bislang 3150 Unterschriften in knapp sieb...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.