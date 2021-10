Ausstellung in Lübeck : Lucas Cranach und Hans Kemmer – Der Meister und sein Meisterschüler

Mit der Sonderausstellung "Cranach - Kemmer - Lübeck. Meistermaler zwischen Renaissance und Reformation" macht sich das St. Annen-Museum an die Wiederentdeckung Hans Kemmers (geboren um 1595, gestorben 1561). Er ist einer der bedeutenden Maler seiner Zeit.

Lübeck | „Cranach – Kemmer – Lübeck“. Hanseatisches Understatement will aus dem Titel der Sonderschau sprechen, doch der Untertitel „Meistermaler zwischen Renaissance und Reformation“ deutet schon an, wie stolz man im St. Annen-Museum auf diese jüngste Präsentation ist. 62 Werke sind meisterlich in Szene gesetzt und richten einen überregionalen, ja, internatio...

