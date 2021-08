Mit 88 Jahren : Literaturexperte Karl Heinz Bohrer gestorben

Er war ein streitbarer, Geist, ein Anarchist des Geistes, der die deutsche Provinzialität gnadenlos geißelte. Jetzt ist der Journalist und Polemiker Karl Heinz Bohrer gestorben.

London | Der Literaturkritiker und Publizist Karl Heinz Bohrer ist tot. Er starb am Mittwoch in London im Alter von 88 Jahren, wie der Suhrkamp-Verlag in Berlin am Donnerstag mitteilte. Der in Köln geborene Bohrer lebte zuletzt in der britischen Hauptstadt. Bekannt wurde Bohrer vor allem in der Zeit als Herausgeber und Autor der zunächst in München, später ...

