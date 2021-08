Literatur : Leerer Osten: „Raumfahrer“ von Lukas Rietzschel

Lukas Rietzschel hat mit seinem Debüt das Scheinwerferlicht auf Ostsachsen gelenkt. Dort spielt auch sein neues Buch „Raumfahrer“. Neben Nachwende-Tristesse ist diesmal auch ein berühmter Maler anzutreffen.

Leipzig | Jan Nowak, gute 30 Jahre alt, lebt in Kamenz in Sachsen. Viel weiter östlich reicht Deutschland nicht. Er arbeitet im Krankenhaus, aber das soll bald geschlossen werden. Und auch sonst ist das Leben von Jan, dem Titelhelden in Lukas Rietzschels neuem Roman „Raumfahrer“, geprägt von Verlusten. Die Mutter ist tot, kläglich untergegangen im Alkohol. D...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.