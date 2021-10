Abschied : Lebenselixier Musik - Udo Zimmermann ist tot

Der Musik galt seine ganze Leidenschaft. Udo Zimmermann leitete Opern und Akademien, begründete Festivals und stritt für die Kunst - am liebsten aber hat er komponiert.

Dresden | Mit Musiktheater-Werken wie „Die weiße Rose“ und „Levins Mühle“ setzte er politisch Zeichen, als Intendant stritt er für eine auskömmliche Ausstattung der Kultur - in DDR-Zeiten wie im vereinigten Deutschland. Als Künstler lebte Udo Zimmermann, der in der Nacht zum Freitag nach langer schwerer Krankheit im Alter von 78 Jahren in Dresden starb, stet...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.