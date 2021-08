Ausstellung : Impressionen vom Zuhause

Hans Kock-Stiftung zeigt auf Gut Seekamp Bilder und Installationen der Kielerin Susan Walke

Schilksee | Man kann sich schon Zuhause fühlen in dem schönen ehemaligen Verwaltungsgebäude von Gut Seekamp: Eine herrliche Freitreppe führt in den alten Backsteinbau, Holzdielen und hohe Decken strahlen Behaglichkeit aus. Jetzt geht es dort um „ZUHAUSE“ – so der Ausstellungstitel der Kieler Künstlerin Susan Walke. Aber was und wo ist dieses „Zuhause“? Manch e...

