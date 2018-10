Initiative "Künstler mit Herz" : Zwei Millionen Klicks: AfD-kritisches Lied wird zum Hit im Internet

Eine Initiative aus rund 120 Künstlern in Bayern sorgt derzeit mit einem AfD-kritischen Song bei Facebook für Furore.

von Gregory Straub

04. Oktober 2018, 20:36 Uhr

München | In Bayern haben sich etwa 120 Künstler zusammengetan und die Initiative "Künstler mit Herz" gegründet. Ihr Motto: "Zammrucken statt Rechtsrucken". Diese Initiative sorgt derzeit in Person des Münchner Liedermachers und Kabarettisten Roland Hefter für einen Facebook-Hit: Sein Musikvideo mit dem Song "Mia ned!" wurde bis Donnerstagabend (4. Oktober) bereits knapp zwei Millionen mal angesehen und rund 25.000 mal geteilt.

Vor der Landtagswahl in Bayern am 14. Oktober hat sich Hefter das Wahlprogramm der Alternative für Deutschland (AfD) genauer angesehen und setzt sich in dem etwa dreieinhalb minütigen Clip damit auseinander. Egal ob Klimaschutz, Gleichberechtigung oder öffentlich-rechtlicher Rundfunk: Hefter besingt alles und legt den Zuhörern nahe sich die Frage zu stellen, ob sie in einem Bayern, wie es sich die AfD vorstellt, tatsächlich auch leben wollen.

Mit dem Songtitel "Mia ned", zu hochdeutsch "Wir nicht", beantwortet Hefter gemeinsam mit zahlreichen anderen Künstlern, die in dem Video auftreten, die Frage für sich und seine Freunde eindeutig.