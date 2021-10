Kunstschau in Kassel : Künstler-Liste der documenta in Straßenzeitung

Die Macher der documenta fifteen gehen neue Wege: Die Liste der zu der Kunstschau 2022 Eingeladenen ist in einer Straßenzeitung zu finden.

Kassel | Das Geheimnis um die ersten Künstlerinnen und Künstler, die auf der documenta fifteen in Kassel vom 18. Juni bis 25. September 2022 ausstellen werden, ist gelüftet. Am Freitag sind 54 Namen exklusiv in der Straßenzeitung „Asphalt“ aus Hannover veröffentlicht worden. Das Magazin, das von wohnungslosen oder sozial benachteiligten Menschen im Raum Kas...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.