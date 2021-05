100. Geburtstag des Künstlers : Joseph Beuys, der Scout für das unbequeme 21. Jahrhundert?

Mit Filz und Fett in eine ungewisse Zukunft: Beuys ist der Künstler für das 21. Jahrhundert. Essay zum 100. Geburtstag.

Flensburg | Ob er das wirklich so gesagt hat? „Wer nicht denken will, fliegt raus“: Dieser Ausspruch von Joseph Beuys ist von einem seiner Seminartage auf der Kasseler Documenta 6 im Jahr 1977 überliefert. Der Wortlaut mag verbürgt sein oder auch nicht. Er trifft aber das Credo eines Mannes, der zeitgenössische Kunst fast im Alleingang populär gemacht und an die ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.