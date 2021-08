Abschied : Künstler Chuck Close mit 81 gestorben

Er gehörte zu den bekanntesten, erfolgreichsten und einflussreichsten zeitgenössischen Künstlern der USA. Nach langer Krankheit wollte sein Herz jetzt nicht mehr schlagen.

New York | Mit überdimensionalen Porträts wurde Chuck Close weltberühmt - jetzt ist der US-Künstler im Alter von 81 Jahren gestorben. Close starb am Donnerstag (Ortszeit) in einem Krankenhaus in Oceanside im US-Bundesstaat New York, wie mehrere US-Medien unter Berufung auf seinen Anwalt John Silberman berichteten. Auch die Pace Gallery, in der Close während s...

