Künstlerin : Königin der Performance - Marina Abramovic wird 75

Ihren Körper zwang Marina Abramovic in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder über die Belastungsgrenze - und wurde damit zur wohl berühmtesten Performance-Künstlerin der Welt. Jetzt wird die in Serbien geborene Künstlerin 75 - und zeigt sich zufriedener denn je.

New York | Sie saß mehr als 700 Stunden lang schweigend auf einem Stuhl, sie schmiss sich gegen Wände und schnitt sich mit Rasierklingen blutig. In ihrer jahrzehntelangen Karriere hat sich Marina Abramovic, die am Dienstag (30.11.) 75 Jahre alt wird, zur umstrittenen, aber auch hochgeachteten Königin der Performance-Kunst hochgearbeitet - und das Genre überha...

