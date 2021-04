60 Zeilen Literatur : Schönes, schreckliches Hollyhock

Annette Mingels neues Buch "Dieses entsetzliche Glück" ist ein kluger Episodenroman

Kiel | Dieses Buch ist ein Episodenroman, der nicht auffallen will. So beiläufig, so unaufgeregt erzählt Annette Mingels aus dem Leben ihrer Protagonisten, das „Dieses entsetzliche Glück“ wie eine Wanderung entlang der Häuser und Gärten des kleinen US-amerikanischen Städtchens Hollyhock daherkommt– ein Ort übrigens, den man auf der Landkarte vergeblich sucht...

