Ausstellung in Flensburg : Große Landschaftsbilder von Ken Denning: Das System des Spaziergängers

Eine Ausstellung auf dem Flensburger Museumsberg zeigt die vielseitigen Landschaften des Dänen Ken Denning.

Flensburg | Ken Denning will kein Maler sein. „Ich bin Grafiker und Bildgestalter, mir ist die Systematik in meinen Arbeiten wichtig“, sagt er. Und tatsächlich sieht man seinen Bildern diese Systematik an; die Linien, die Struktur geben, die Flächen, die meist eine abstrahierte Natur abbilden, der Farbauftrag, der Symmetrien effektvoll herausarbeitet. Album de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.