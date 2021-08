Crew-Mitglied in Quarantäne : Joy Denalane und Band sagen Strandkorb-Konzert in Hartenholm ab

Weil sich kurzfristig kein Ersatz finden ließ, wurde das Konzert am Donnerstag abgesagt.

Hartenholm | Joy Denalane und Band werden nicht wie geplant am 26. August bei den Strandkorb-Konzerten in Hartenholm auftreten. Das Management teilte am Mittwoch mit, dass sich ein Mitglied der Live Crew in häuslicher Quarantäne befinde und sich in der kurzen Zeit kein Ersatz habe finden lassen. Die Künstler hätten sich auf die Auftritte in Hartenholm und am 29...

