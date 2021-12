Abschied : „Interview mit einem Vampir“-Autorin Anne Rice gestorben

Sie galt als „Königin des Schauerromans“. Ihre Vampir- und Hexengeschichten verkauften sich weltweit millionenfach. Jetzt starb Anne Rice an den Folgen eines Schlaganfalls.

New York | Die US-amerikanische Schriftstellerin Anne Rice, Autorin des Romans „Interview mit einem Vampir“, ist tot. Sie starb am Samstag im Alter von 80 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls, wie ihr Sohn Christopher auf dem offiziellen Facebook-Account der Autorin und auf Twitter mitteilte. Zahlreiche Medien wie die „New York Times“ berichteten über den...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.