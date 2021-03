„Rest der Republik“ - Interview : „Rassismus ist nicht spezifisch weiß und europäisch“

Der Historiker Valentin Groebner ist Spezialist für die Geschichte der Hautfarbe und ihrer Wahrnehmung. Im Interview fügt er der Debatte über Rassismus und Identitätspolitik interessante Facetten hinzu.

17. März 2021, 11:00 Uhr

Flensburg | Die Debatte über Rassismus wurzele in den USA und passe zu Europa nur bedingt, sagt Groebner. Wörter wie "Mohr" zu tilgen und belastete Straßennamen zu ändern, übertünche historische Zusammenhänge und könne daher sogar schaden. Schonung ist von dem Professor der Geschichte trotzdem nicht zu erwarten. Auch die Kirchen profitierten bis heute vom Unrecht der Vergangenheit und müssten sich dem stellen, was ihre Schätze betreffe. Aktuelle Spendenwerbung funktioniere nicht "ohne den dürren, großäugigen Knaben, der traurig in die Kamera schaut". Und überhaupt: Halten sich nicht gerade aufgeklärte Europäer der übrigen Welt gegenüber noch immer für moralisch automatisch überlegen?

Das Interview hat folgenden Wortlaut:



Herr Prof. Groebner, erleben wir derzeit eine Zäsur mit Debatten um Black Live Matters, Woke Culture und vergleichbare Fragen?

Die scharfe Debatte über Hautfarbe und Diskriminierung, wie wir sie in Mitteleuropa seit einiger Zeit sehen, ist geprägt durch die US-amerikanische Medien. Aber die historischen europäischen Verhältnisse sind wesentlich komplexer. Hier geht es nicht um den Kontext der Sklaverei, also des Menschenraubs und der Ausbeutung Millionen Afrikaner in der Neuen Welt, sondern die Debatte findet vor dem Hintergrund der Kolonialisierung statt. Die hat ebenfalls zu schweren Verbrechen geführt, ist aber vielschichtig, sie hat unsere moderne Konsumkultur geschaffen und den europäischen Wohlstand. Das führt zu Missverständnissen, befürchte ich, aber zu keiner Zäsur.

Ist der Unterschied denn wichtig, wenn es in beiden Fällen um Rassismus geht?

Genauer hinsehen lohnt sich. Rassismus ist nicht spezifisch weiß und europäisch. Rassistische Hackordnungen sind in den meisten Ländern der Erde und auch zu den meisten Zeiten der Geschichte traurige Realität. Indien ist ein interessantes Beispiel: Lange vor der Ankunft der Europäer gab es dort drastische Formen von interner Ausgrenzung und rassistischer Hackordnungen im Kastensystem. Wenn es nicht die Hautfarbe ist, dann nutzen die Menschen die Religion zur Abgrenzung. Als Historiker bin ich da eher pessimistisch: Jedes Kollektiv benutzt die Abwertung anderer, um sich selbst zu definieren.

So war der Mensch schon immer?

Das denke ich.

Aber es ist nicht überliefert, ob zum Beispiel Kleopatra schwarz oder weiß war. Spricht das nicht dafür, dass Hautfarbe früher weniger wichtig war, wenn es im Fall einer solchen Herrscherin nicht einmal erwähnt wird?

Wir haben nur wenige Quellen aus der Antike, deshalb muss man an dieser Stelle vorsichtig sein. Aber es stimmt, dass die, die wir haben, das Bild wiedergeben, dass Menschen, auch exotische, ungeachtet ihrer Hautfarbe prinzipiell gleichberechtigt sind.

Wie war es im Mittelalter?

Ähnlich. Rot, gelb, schwarz, weiß: Unsere heutige Terminologie von Hautfarben ist relativ jung. Sie stammt aus dem 18. Jahrhundert. Vor 500 Jahren haben sich Europäer nicht als weiß beschrieben. Die Gelehrten meinten damals, dass die Hautfarbe unmittelbar mit dem Klima des Lebensraums zusammenhängt und sich mit ihm auch ändere: Wer lange im tiefen Süden lebe, würde immer dunkler, dünne Südländer im hohen Norden aber immer weisser und rundlicher. Farben waren sozusagen physiologisch, sie waren keine Haut-, sondern Körperfarben. Dürer reiste nach Venedig und porträtierte dort eine junge schwarze Frau; es gab Städte wie Sevilla mit einem schwarzen Bevölkerungsanteil von zehn Prozent. Im Dom von Magdeburg steht eine Statue aus dem 13. Jahrhundert, Mauritius, ein christlicher Ritter, der als schöner, afrikanischer Mann dargestellt wird. Der abwertende Blick auf die Hautfarbe und das Konzept menschlicher "Rassen" kam erst mit der transatlantischen Sklaverei im 16. Jahrhundert auf, wohl auch, um sie als moralisch vertretbar zu legitimieren.

Einen schönen afrikanischen Mann hat man lange als „Mohren“ bezeichnet und Gasthäuser oder Süßspeisen danach benannt. Sonderlich angesagt ist das nicht mehr.



Ich werde das Gefühl nicht los, dass eine unangenehm gewalttätige Vergangenheit nachträglich gereinigt werden soll. Nur funktioniert das leider nicht. Wir haben diese Vergangenheit. Westeuropa hat über Jahrhunderte von extremer Ausbeutung profitiert. Die Geschichte von Kolonialwaren, von Baumwolle, Kaffee, Zucker, Schokolade ist eine Geschichte der Gewalt. Das ändert sich nicht, wenn heute ein Mohrenkopf von einer Verpackung oder einer Fassade verschwindet. Im Gegenteil, historische Zusammenhänge werden übertüncht, ohne dass es an den Produktionsverhältnissen etwas ändern würde, weder an denen von damals noch von heute, die immer noch alles andere als fair sind.

Zur Person Valentin Groebner, geboren 1962 in Wien, studierte Geschichte in Hamburg, Marburg und Bielefeld, wo er promovierte. Er ist Professor für das Mittelalter und die Renaissance an der Universität Luzern in der Schweiz. Groebner ist Mitherausgeber der Zeitschrift "Historische Anthropologie" und der "Zeitschrift für Ideengeschichte" sowie Mitglied in der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung. Außer mit historischer Forschung hat er sich mit Essays zur Kulturgeschichte einen Namen gemacht.

Straßen nach Helden der Kolonialzeit zu benennen, halten Sie dann ebenfalls für weiterhin in Ordnung?



Ich wäre mit Änderungen zurückhaltend, wie übrigens viele Historiker. Ich hätte auch gar nichts dagegen, wenn auf den Straßenschildern in der ehemaligen DDR neben den neuen auch noch ihre alten Namen angeschrieben wären wären. In Italien wird das übrigens praktiziert - dort wurde viel umbenannt, aber es gibt immer parallel die alte Bezeichnung auf den Schildern. Für Deutschland hieße das, dass man zum Beispiel sähe, dass man früher einen General Lettow-Vorbeck als Kämpfer im Herero-Aufstand gefeiert hat, aber es heute eben nicht mehr tut.

Nimmt die westliche und weiße Gesellschaft nicht heute noch in Anspruch, überlegen zu sein? Afrikaner werden als kinderfreudig beschrieben, Asiaten als unterwürfig, Russen als aggressiv und ungehobelt und sich selbst stellt man als musterdemokratisch und aufgeklärt dar?

Als Historiker ist man an kollektive Kategorisierung gewöhnt. Es gab sie früher, es gibt sie heute, auch von Deutschen. In italienischen Novellen des 14. Jahrhunderts finden Sie andauernd die Geschichte vom dummen deutschen Ritter, der furchtbar schlecht italienisch spricht, immer mit allen kämpfen will und keine Ahnung hat, worum es geht. Die Italiener wollten sich so ihrer Noblesse versichern. Dafür brauchten sie den unkultivierten Deutschen. Solche Zuschreibungen sagen mehr aus über die Gruppen, die sie vornehmen, als über die, die sie beschreiben.

Es gehört zum Selbstbild des reichen Europas, dass „die da unten“ hungern

Entwicklungshelfer müssen sich anhören, als gönnerhafte Almosengeber nicht mehr willkommen zu sein…



Es gehört zum Selbstbild des reichen Europas, dass „die da unten“ hungern, ihre Mädchen nicht in die Schule gehen lassen, alle früh sterben und so fort. Das ist in vielen Ländern längst Vergangenheit. Aber wir benutzen diese älteren Stereotypen weiterhin, weil sie uns schmeicheln. Ein Genre wie Spendenwerbung hat daran ein noch größeres Interesse. Die kommen nicht aus ohne den dürren, großäugigen Knaben, der traurig in die Kamera schaut. Diese Formel funktioniert. Angemessen ist sie längst nicht mehr - viele afrikanische Staaten haben Probleme mit weit verbreiteter Fettleibigkeit.

Diskutiert wird auch die Frage der Provenienz. Staatliche Sammlungen sind bereits sehr sensibel. Wie sieht es aus, wenn in Kirchenschätzen Raubgut schlummert?

Tatsächlich ist die Dimension des Themas gerade der deutschsprachigen Mediävistik lange nicht bewusst gewesen. Das beginnt bei den Materialien. Ein mittelalterlicher Kirchenschatz mit seinen wunderschönen Reliquiaren versammelte die kostbarsten Gegenstände, die man sich damals vorstellen konnte - und praktisch nichts davon kam aus dem christlichen Europa. Die Edelsteine stammen aus Sri Lanka, das Gold aus Mali, die Elfenbeinschnitzereien anderswo aus Afrika: frühe Globalisierung - und in vielen Fällen Raub, Zwang und Unrecht. Im vierten Kreuzzug wurde Konstantinopel geplündert, wo griechisch sprechende Christen lebten, und die prachtvollsten Gegenstände landeten massenweise in den Kirchen im heutigen Deutschland. Eine kluge Geschichtswissenschaft versucht solche Vorgänge sichtbar zu machen. Da stehen wir noch am Anfang. Immerhin, der vorletzte Papst hat sich 2004 beim Patriarchen von Konstantinopel für die Plünderung entschuldigt und eine besonders berühmte Reliquie zurückgegeben. Schauen wir einmal, wie lange es dauert, bis jemand etwas ähnliches für die Massaker der Kolonialkriege des 19. und 20. Jahrhunderts in Afrika tut.