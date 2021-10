Brauchtum : Hamburger Orang-Utans mögen Halloween-Kürbisse

Von wegen gruselig: Die Menschenaffen im Tierpark Hagenbeck haben sich mit Freude über gefüllte Kürbisse mit Gespenstergesicht hergemacht.

Hamburg | Halloween-Kürbisse mit Gruselgesicht haben den Orang-Utans im Hamburger Tierpark Hagenbeck keine Furcht einjagen können. Die Menschenaffen packten sich die Früchte am Donnerstag, knabberten an ihnen herum und spielten damit. Selbst die Affenkinder Batu und Berani hatten keine Scheu. In die ausgehöhlten Kürbisse hatten die Tierpfleger Nüsse und Rosi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.