Mailänder Fashion Week : Giorgio Armanis Reise zu sich selbst

Eine Show wie sanftes Meeresrauschen: Altmeister Giorgio Armani feierte in Mailand ein Fest der Farben.

Mailand | Ein Hoch auf die mediterrane Eleganz: So präsentierte sich Giorgio Armani am Samstagabend auf der Mailänder Fashion Week, die noch bis Montag Trends für die Saison Frühjahr/Sommer 2022 präsentiert. Als der 87-jährige Designer am Ende der Show auf den Laufsteg kam, erhob sich das Publikum zum Schlussapplaus von seinen Plätzen. Armani war nach über 2...

