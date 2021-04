Im Alter von 65 Jahren : Früherer Sänger der Bay City Rollers: Les McKeown ist tot

Les McKeown, früherer Sänger der Bay City Rollers, ist tot. Das gab seine Familie bekannt.

Edinburgh | Der frühere Sänger der schottischen Pop-Band Bay City Rollers, Les McKeown, ist tot. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend. Bay City Rollers: Überraschender Tod von Les McKeown McKeowns Familie bestätigte seinen Tod inzwischen via Twitter. Demnach starb er bereits am Dienstag überraschend im Alter von 65 Jahren in seinem Haus. Related c...

