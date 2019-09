„Systemsprenger“-Regisseurin : Frau Fingscheidt, wie geht Ihr Weg zum Oscar weiter?

Nora Fingscheidts „Systemsprenger“ soll den Oscar holen. Wie schätzt die Regisseurin ihre Chancen ein? Ein Interview.

21. September 2019, 00:01 Uhr

Berlin | Ihr Spielfilmdebüt hat Nora Fingscheidt ins Zentrum des deutschen Kinos katapultiert: „Systemsprenger“ verfolgt eine Neunjährige bei ihrer Odyssee durch Pflegefamilien und Heime. Nach dem Silbernen Bären soll das Sozialdrama nun auch den Oscar gewinnen. Im Interview erzählt die Regisseurin, wie der Film ihr Leben verändert hat – und das ihrer Kinderdarstellerin.

Frau Fingscheidt, wie oft mussten Sie schon erklären, dass „Systemsprenger“ noch gar nicht für einen Oscar nominiert ist?

Nora Fingscheidt: Oft. Überall liest man, dass der Film „ins Oscar-Rennen geht“, weil Deutschland ihn eingereicht hat – so wie ungefähr 80 Filme anderer Länder auch eingereicht wurden. Jetzt muss er es auf die Shortlist der Academy schaffen, bevor im Januar dann fünf Filme nominiert werden. Und die Konkurrenz ist hoch: „Parasite“ ist dabei, der Cannes-Gewinner von Jong Boon-ho, Almodóvars „Leid und Herrlichkeit“ auch. Ich freue mich und halte den Ball flach.

„Toni Erdmann“ mal ausgenommen, schickt Deutschland fast nur zeitgeschichtliche Stoffe in die Oscar-Nacht, Filme zur NS-Zeit, zur DDR oder den 68ern oder wie im Fall von „Werk ohne Autor“ zu allem auf einmal. Wie sehr hat es Sie gewundert, dass Sie es geschafft haben?

Ich habe versucht, all das auszublenden, und bin einfach irgendwann mit der Meldung aufgewacht, dass wir es geworden sind.

Macht die Aufmerksamkeit nach der Vorauswahl sich schon in Angeboten bemerkbar?

Der Wendepunkt war schon der Berlinale-Wettbewerb. In der Woche nach dem Silbernen Bären hatte ich 35 Drehbücher im E-Mail-Eingang – ganz verschiedene und nicht nur Sozialdramen über gestörte Kinder. Das hat mich am meisten überrascht. Natürlich bin ich für einiges davon definitiv nicht die Richtige. Aber zwei, drei Projekte werden jetzt umgesetzt. Der nächste Dreh steht vor der Tür. Wofür uns die Oscar-Meldungen jetzt ungeheuer helfen, ist der Filmstart. Ohne säßen Sie und ich wahrscheinlich nicht beim Interview.

Große Studios investieren viel Geld in die Oscars. Die „Variety“ zitiert einen Insider, demzufolge Netflix über 20 Millionen Dollar ausgegeben hat, nur für die Oscar-Werbekampagne zu „Roma“. Wie viel Geld hatten Sie für „Systemsprenger“, nicht für die Werbung, sondern für den ganzen Film?

Anderthalb Millionen Euro. Vor den Oscars müssen wir wahrscheinlich eine oder zwei Handvoll Veranstaltungen in Hollywood machen, Filmpräsentationen, Publikumsgespräche. Was genau auf uns zukommt, weiß ich noch gar nicht. Sicher muss man persönlich hinkommen; aber bestimmt wird das in einem eher kleinen Rahmen stattfinden. Helena Zengel, unsere Hauptdarstellerin, kommt natürlich auch mit.

Nach Hollywood?

Sie ist sogar schon da! Helena dreht gerade mit Tom Hanks; sie ist die weibliche Hauptdarstellerin in Paul Greengrass‘ neuem Film „News of the World“, ein historischer Stoff aus dem Wilden Westen. Helena darf sogar reiten. Und zum Projekt kam sie, nachdem die bei der Produktion „Systemsprenger“ angeguckt hatten. Gedreht wird allerdings nicht in Hollywood, sondern in New Mexiko und zwar genau jetzt. Deshalb kann sie heute auch keine Interviews geben.

Bei der Berlinale hatte sie ein Shirt mit dem Slogan „Rebel Girl Revolution“ an. Waren Sie traurig, dass es das nur in Kindergrößen gab?

Das habe ich ihr selbst gekauft. Es passt zu ihr, das Mädchen ist so schlau und energetisch und kann einen so schnell alt aussehen lassen – sie ist wirklich eine Revolution für sich. Ich habe ihr das zum Drehabschluss geschenkt – und plötzlich stand sie damit bei der Berlinale neben mir!

Wie haben Sie Helena gefunden? Kannten Sie Filme von ihr oder war sie ganz normal zum Casting erschienen?

Ihren Film „Die Tochter“ hatte ich erst nach der zweiten Casting-Runde gesehen. Unsere Kindercasterin hatte ein Jahr vor Drehbeginn zehn Kinder zu einer ersten Runde eingeladen. Helena war Mädchen Nummer 7. Ich habe gleich gemerkt, dass sie besonders ist und Spaß am Spielen hat. Aber ich dachte, dass ich bei sieben nicht aufhören kann. Michael Haneke hat 6500 Kinder für „Das weiße Band“ angesehen – seine Darstellerin Maria Dragus war allerdings auch eine unter den ersten gewesen. Bei mir war es dann so ähnlich: Ich habe noch weitere 150 Mädchen gecastet, was für unser Budget ziemlich viel war. Aber egal, wie gut sie waren, ich habe alle nur noch mit Helena verglichen. Und irgendwann hat die Produktion dann gesagt: Nora, du hast dich doch längst schon entschieden.

Hatten Sie beim Schreiben ein Mädchen wie Helena vor Augen?

Überhaupt nicht. In meinem Kopf war Benni, die Hauptfigur, ein zierliches Mädchen mit dunklen Haaren; aber plötzlich war da diese Eisprinzessin mit weißblondem Haar und fast durchsichtiger Haut – was filmisch natürlich genial ist, weil sie etwas Engelhaftes hat, das ganz schnell kippen kann.

Wie lief das Casting ab?

In der ersten Runde hatten die Mädchen einen männlichen Anspielpartner und dazu die Aufgabe: Schaff den Mann aus dem Raum, egal wie. Schieben, treten, schreien – alles ist erlaubt. Da sieht man ganz schnell, welche Mädchen Berührungsängste haben oder keine Schimpfwörter sagen mögen. Die zweite Aufgabe war das Gegenteil, eine ganz ruhige Szene, in der die Figur sich einen Ersatzvater sucht. Ich wollte wissen, ob die Mädchen diese Bandbreite von Wut und Verletzlichkeit haben – und ob sie beim Zuschauen Empathie wecken können.

Ihr Film erzählt von einem Kind, an dem das gesamte System der Jugendfürsorge scheitert. Typischerweise sind diese „Systemsprenger“ Teenager. Warum haben Sie ein so viel jüngeres Kind gewählt und wieso ein Mädchen?

Bei gewalttätigen Kindern denkt jeder zuerst an halbstarke Jungs; und ich wollte Klischees vermeiden. Es sollte keine einfachen Begründungen geben, man soll sich mit Bennis Aggression auseinandersetzen und sie nicht auf die Pubertätsrebellion schieben können, auf die Plattenbausiedlung oder den Migrationshintergrund. Deshalb ist sie ein Mädchen unter zehn und stammt aus einer deutschen Familie in einer mittelgroßen deutschen Stadt.





Wie erarbeitet mit einer Zehnjährigen eine Hauptrolle?

Wir haben uns sehr lange vorbereitet. Bevor wir überhaupt zu drehen angefangen haben, hatten wir schon sechs Monate miteinander gearbeitet. Dann haben wir noch einmal 67 Tage gedreht – ein Kind in ihrem Alter darf ja nicht länger als fünf Stunden am Tag arbeiten. Insgesamt war es fast ein Jahr; Helena hatte statt der normalen Schule Einzelunterricht – und war hinterher besser als vorher!

Was haben Sie in dem halben Jahr denn alles gemacht?

Erstmal waren wir shoppen und haben in Second-Hand-Läden die Klamotten für ihre Figur ausgesucht. Bennis Drachen hat Helena aus einer Kiste mit Kuscheltiere gefischt. Dann haben wir Listen gemacht. Wir haben irgendwas unternommen und uns gefragt: Wie verhält sich Helena, und wie würde Benni sich verhalten? Es war ganz wichtig, dass Helena von Anfang an den Unterschied zwischen sich selbst und ihrer Rolle begreift. Später, beim Dreh, haben wir jeden Abend Tagebuch geführt und aufgeschrieben, was sie gut fand und was nicht. Vorher war sie bei ganz vielen Castings dabei. Ich habe die Erwachsenen erstmal mit anderen Kinder ausprobiert und danach mit Helena spielen lassen, um die gemeinsame Energie zu erleben. Es gab einen Probedreh, nur damit sie das Team kennenlernt. Beim ersten richtigen Drehtag hatte Helena die Rolle dann schon intus. Erwachsene Schauspieler versuchen oft, den ganzen Tag in der Konzentration bleiben. Helena nicht, sie kann die Rolle an- und ausschalten.

Wie konnten Sie bei diesem Aufwand im Budget bleiben?

Indem wir mit zu wenigen und deutlich unterbezahlten Leuten sieben Tage die Woche gearbeitet haben, egal ob krank oder nicht. Das kann man beim ersten Film machen und dann bitte nie wieder. Es stecke viel Idealismus von allen Teammitglieder darin, die alle das Buch unterstützen wollten.

Wenn Sie in fünf Jahren auf die Idee kommen, die Geschichte von Ihrem Systemsprenger weiterzuerzählen ...

Das muss jemand anders machen.

Gut. Trotzdem die Frage: Welche Entwicklungslinien wären für ein Kind denkbar, das alle Erziehungsangebote ausschlägt?

Es gibt Verläufe, bei denen es gut ausgeht: Das Kind findet doch noch einen Menschen, der was bewirkt, hat ein Erlebnis, das Mut macht, beginnt eine Ausbildung und gründet eine Familie. In den meisten Fällen ist es aber nicht so; stattdessen kommen die Straße, Drogen, Gefängnis. Leider ist das so.

Wie haben Sie Ihre Geschichte recherchiert?

Ich habe wochenlang in verschiedenen Institutionen mitgearbeitet und zum Teil auch dort gewohnt, im Kinderheim, der Kinderpsychiatrie, der Schule für Erziehungshilfe und am Ende in der Inobhutnahme-Stelle, und versucht, so tief wie möglich in den Alltag einzutauchen. Natürlich bin ich nicht pädagogisch ausgebildet und außerdem habe ich als Filmemacherin gerade nicht die Aufgabe, professionelle Distanz zu halten. Irgendwann konnte ich nicht mehr Bus fahren, ohne überall Kindesmisshandlung zu sehen. Meine Welt hat sich in einer Weise verdüstert, die für mich und meine Familie nicht mehr gesund war und ich habe mich bei dem Gedanken erwischt, dass ich all die Kinder am liebsten adoptieren würde – was ich natürlich nicht kann. Da habe ich einen Cut eingelegt und erstmal einen ganz anderen Film gedreht.





„Systemsprenger“ ist ein Spielfilm – wie viel Realität hat es ins Drehbuch geschafft?

Fast jede Wendung hat ein reales Vorbild; aber das Drehbuch haben wir stark verdichtet oder vereinfacht. Eine Figur wie die Fallbetreuerin Frau Bafané würde im realen Leben eher aus sieben verschiedenen Personen bestehen.

Zwei Dokus, die Sie vor dem Spielfilm-Debüt gedreht haben, handeln von obdachlosen Frauen und von einer Religionsgemeinschaft, die wie im 17. Jahrhundert lebt. Haben all Ihre Systemverweigerer Ihren Blick auf das eigene, vermutlich eher konforme Leben verändert?

Auf jeden Fall interessieren mich diese radikalen Randgruppen – und natürlich beeindruckt es mich. Das Leben in der Kolonie der Mennoniten hat, bei allem Widerstand, den es in mir auslöst, auch mein Bild von der Moderne verändert. Ich habe geholfen, ein Schwein zu schlachten, und dann von seinem Fleisch gegessen; ich habe erfahren, was eine Missernte bedeutet. Natürlich denke ich jetzt anders über Ernährung. Wir sind nur mit Kutschen gefahren; das prägt meine Wahrnehmung der Zeit. Kinder- und Altenheime sind bei den Mennoniten undenkbar, weil alles die Familie übernimmt. Als ich wieder zuhause war, wollte ich mich viel, viel öfter bei meinen Eltern melden. Der andere Film mit der Zeit im Obdachlosenheim hat meine Berührungsängste zu Bettlern und Menschen, die auf der Straße liegen, ein für alle Mal beendet.

Und „Systemsprenger“?

„Systemsprenger“ hat mich am Ende eher entlastet: Das Kino dominiert mein Leben und ich hatte deshalb immer ein schlechtes Gewissen, weil ich all das auch meinem Sohn aufzwinge; er muss ja überall mit hin. Inzwischen ist mir klar, dass alles in Ordnung ist: Ich liebe ihn, auf mich ist Verlass, das weiß er auch; und darauf kommt es an.

Sie sind in Deutschland und Argentinien zur Schule gegangen und haben damit selbst schon einen Systemwechsel hinter sich. Üben Sie mal Systemkritik: Welche Spezialität fehlt in deutschen Supermärkten?

Alfajores – Kekse aus ganz dünnem Mürbeteig mit einer Karamellcreme. Das ist etwas, das ich hier total vermisse.

Biografie Wer ist Nora Fingscheidt? Nora Fingscheidt wird 1983 in Braunschweig geboren und verbringt ihre Schulzeit in Deutschland und Argentinien. 2003 zieht sie lebt sie in Berlin, wo sie die Filmschule filmArche e.V. mit aufbaut und erste Kurzfilme realisiert. Am Set des Spielfilms „Goethe!“ sammelt sie Praxiserfahrung in einer großen Produktion. Von 2008 bis 2017 studiert Fingscheidt an der Filmakademie Baden-Württemberg Szenische Regie; mit den Kurzfilmen, die dort entstehen, wird sie regelmäßig zum renommierten Max-Ophüls-Festival eingeladen. Ihr erster Langfilm „Haus neben den Gleisen“ dokumentiert das Leben in einem Obdachlosenheim für Frauen (2014). Ihr Abschlussfilm „Ohne diese Welt“ (2017), der eine argentinische Mennonitengemeinde porträtiert, wird beim Ophüls-Festival mit dem Dokumentarfilmpreis ausgezeichnet. Ihren bis dahin größten Erfolg hatte Fingscheidt ursprünglich nur eingeschoben, als sie eine Pause von ihrem Spielfilm „Systemsprenger“ brauchte. Der Film über ein Kind, das durch alle Einrichtungen der Jugendhilfe fällt, wird 2019 in den Berlinale-Wettbewerb eingeladen und mit dem Silbernen Bären ausgezeichnet. Inzwischen hat German Films, eine Lobbyorganisation des hiesigen Kinos, „Systemsprenger“ zum deutschen Oscar-Vorschlag gemacht. Ob der Film tatsächlich nominiert wird, entscheidet die Academy of Motion Picture Arts and Sciences im kommenden Januar. Fingscheidt lebt mit ihrer Familie in Hamburg.