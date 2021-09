Literatur : Frankfurter Buchmesse wird Hybrid-Veranstaltung

Weniger Aussteller und Autoren, eine Obergrenze für Besucher - die Buchmesse 2021 wird nicht so groß wie vor der Pandemie. Aber das Zauberwort lautet hybrid: Wer nicht kommen kann, wird zugeschaltet.

Frankfurt am Main | Die Frankfurter Buchmesse soll in diesem Jahr teilweise real und teilweise virtuell stattfinden. Nachdem das Branchentreffen im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie komplett ins Internet verlegt werden musste, steht die Messe 2021 unter dem Motto „Re:connect - Welcome back to Frankfurt“, wie Buchmessen-Direktor Juergen Boos berichtete. Wen...

