Am Sonntag im TV-Programm : Franken-Tatort „Wo ist Mike?“: Liebe, Zweifel, Sehnsucht - Mord?

Der Tatort kommt am Sonntag aus Franken. Ein Kind ist verschwunden und die Eltern haben es lange nicht bemerkt.

Flensburg | Mike ist ein Scheidungskind. Mal ist der Fünfjährige bei seiner Mutter, dann wieder bei seinem Vater. So weit, so schlecht. Schlimmer aber kommt es, als die beiden drei Tage lang glauben, ihr Sohn sei beim jeweils anderen. Dabei ist er spurlos verschwunden. Unbemerkt. Durch den Wald ist er gerannt. An der Hand eines wirren jungen Mannes, der ihn nacht...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.