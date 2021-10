Hochwasser : Flut-Lokal in Thailand wird zum Renner

Sie haben aus der Not eine Tugend gemacht. Ein Restaurant an einem überfluteten Fluss in Tailand bietet Schlemmen im Wasserbad. Un wurde so zum Hotspot in sozialen Medien.

Nonthaburi | In Thailand ist Regenzeit - auch der mächtige Fluss Chao Phraya trägt Hochwasser. Ein kreativer Restaurantbesitzer - mit Lokal direkt am Ufer - hat aus der Not eine Tugend gemacht: Er lässt die Holztische und -stühle einfach in den Fluten stehen und bietet seinen Gästen Schlemmen im Wasserbad. Die Idee ist derzeit der Renner in Nonthaburi - nördlic...

