Trauer : Filmstar Herta Staal gestorben

Sie war ein Kinostar der Nachkriegsjahre: Herta Staal. Die Schauspielerin feierte auch im Theater große Erfolge. Seit vielen Jahren lebte sie zurückgezogen in München, wo sie jetzt hochbetagt starb.

München | Vor der Filmkamera und auf der Theaterbühne hat Herta Staal in den 50er und 60er Jahren Karriere gemacht - unter anderem mit Filmen wie „Die Rosel vom Schwarzwald“ (1956). Am Samstag ist die gebürtige Wienerin im Alter von 91 Jahren in ihrer Wahlheimat München gestorben. Das teilte Marion Wagner, eine enge Freundin der früheren Schauspielerin, der ...

