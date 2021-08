Freizeit : Feenwelten beim Fantasy-Festival in Bad Mergentheim

Römer und Ritter, Elfen und Drachen: Wer Spaß an fanasievollen Verkleidungen jat, dürfte dieses Wochenende gut aufgehoben sein in Bad Mergentheim.

Bad Mergentheim | Von den Wikingern bis zur Endzeit sind es am Wochenende in Bad Mergentheim nur ein paar Minuten zu Fuß. Der Auftakt des Fantasy-Festivals „Annotopia“ hat am Samstag vor dem Residenzschloss der Stadt im Nordosten Baden-Württembergs zahlreiche Fans von Römern und Rittern, von Feen, Elfen und Drachen, von Harry Potter und Cowboys zusammengebracht. Das...

