Gerhard Dellings Debütroman : Omas Schrott

Der Ex-Moderator Gerhard Delling (61) veröffentlicht im März seinen ersten Roman – nach der Geschichte seiner Oma.

Kiel | Der ehemalige ARD-Sportschau-Moderator Gerhard Delling veröffentlicht Mitte März seinen Debütroman. In „Ella & Co. KG“ erzählt der gebürtige Rendsburger die Geschichte der jungen Ella, die kurz nach dem Zweiten Weltkrieg als alleinerziehende Mutter in e...

