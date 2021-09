Kurios : Entlaufenes Känguru veranstaltet Wettrennen mit Kuh

Ein Känguru hat offenbar einen immensen Freiheitsdrang und hüpft in Delmenhorst (bei Bremen) über die Wiesen. Dabei trifft das Tier auf eine Kuh...

Delmenhorst | Ein ausgebüxtes Känguru hat sich in Delmenhorst (Niedersachsen) ein Laufduell mit einer Kuh geliefert. Es sei bereits das zweite Mal innerhalb weniger Wochen, dass in Delmenhorst ein Känguru ausbrach, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Für die Anwohner bestehe keine Gefahr. Zuerst hatte die „Nordwest-Zeitung“ über den Vorfall berichtet. ...

