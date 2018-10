Kinotipps der Woche : Die Kinostarts am 4. Oktober: "A Star is Born" und "Durch die Wand"

shz.de stellt die aktuellen Kino-Starts der Woche vor – bewertet von Film-Fans weltweit.

von shz.de/isnotTV.com

03. Oktober 2018, 11:40 Uhr

Bei über 5000 neuen Kinofilmen pro Jahr kann man schnell den Überblick verlieren. Welche Filme lohnen sich, welche sind Zeitverschwendung? Die Tipps kommen nicht von professionellen Filmkritikern – sondern sie sind die Empfehlungen von Film-Fans weltweit.

Das sind die beliebtesten Kinostarts am Donnerstag, den 4. Oktober:

Im Kinoprogramm dieser Woche sorgt eine ungewöhnliche Besetzung für Aufsehen: Lady Gaga schlüpft in die Rolle der aufstrebenden Countrysängerin Ally in Bradley Coupers "A Star Is Born". Spektakuläre Bilder liefert außerdem die Dokumentation "Durch die Wand" über eine halsbrecherische Kletterpartie. Zahlreiche Filmschaffende und Nobelpreisträger geben außerdem eine Antwort auf die Frage "Why Are We Creative?" und Halbwolf Wolfsblut geht im 3-D-animierten Kanada auf Abenteuersuche. Horror und Nostalgie bietet allen "Stranger Things"-Fans der packende Teenhorrorfilm "Summer of 84".

A Star Is Born

Das romantische Musikdrama ist gleichzeitig Regiedebüt für US-Schauspieler Bradley Cooper und zeigt ihn als den alteingesessenen Countrysänger Jackson Maine, der in der jungen und talentierten Ally (Stefani Germanotta alias Lady Gaga) ein wahres Juwel findet. Ally schleppt sich trotz ihrer Begabung von einem erfolglosen Gig zum nächsten und hofft, entdeckt zu werden. Als sie und Jackson eine turbulente Beziehung beginnen, geschieht es endlich: Ally bekommt die Chance ihres Lebens und wird zum neuen Star am Countryhimmel. Der Rum stellt die Gefühle der beiden Sänger allerdings auf eine harte Probe.

Durch die Wand

Die sogenannte Dawn Wall im Yosemite Park gilt als eine der schwersten Kletterrouten der Welt. 2015 gelang den beiden Freikletterern Tommy Caldwell und Kevin Jorgeson das bis dahin Undenkbare: Sie bezwangen zusammen innerhalb von 19 Tagen den mörderischen Parkour. Teil der riskanten Unternehmung war unter anderem die Übernachtung in 900 Metern Höhe in einem frei hängenden Zelt. Die Dokumentation von Josh Lowell hat den Kraftakt in spektakulären Bildern festgehalten.

Why Are We Creative?

Seit 30 Jahren beschäftigt Autor Hermann Vaske dieselbe Frage: Warum sind wir kreativ? Er stellt sie nicht nur sich selbst in seinem Buch "Why Are You Creative" und der gleichnamigen Arte-Serie, sondern auch den Leuten, die es am besten wissen müssen: Den bemerkenswertesten kreativen Köpfen des 20. und 21. Jahrhunderts. In seiner Dokumentation kommen unter anderem Persönlichkeiten wie Willem Dafoe, Nelson Mandela, der Dalai Lama und Quentin Tarantino zu Wort. Insgesamt 50 Oscar- und Friedensnobelpreisträger geben beeindruckende Statements.

Die Abenteuer von Wolfsblut

Im animierten 3D-Film "Wolfsblut" lernt der Titelheld die liebenswerten und grausamen Neigungen der Menschen kennen. Basierend auf dem Kinderbuchklassiker von Jack London stellt sich der junge Halbwolf im Norden Kanadas dem Kampf ums Überleben. Der Obhut eines alten kanadischen Indianers folgen schwere Prüfungen und Abenteuer. Kreativer Kopf hinter der 3-D-Animation ist Alexandre Espigares, der schon mit "Happy Feet" und "Iron Man 3" für bildgewaltige Kinoabenteuer sorgte.

Summer of 84

Das Teenhorrorgenre erfreut sich zunehmender Beliebtheit, besonders wenn der Kampf "Gut gegen Böse" in den 80er Jahren ausgetragen wird. "Summer of 84" stammt aus der Feder der beiden Regisseure François Simard und Anouk Whissel ("Turbo Kid"). Das Duo widmet sich einem ähnlichen Szenario wie die Netflix-Serie "Stranger Things". Eine Gruppe Teenager (gespielt von Graham Verchere, Judah Lewis, Caleb Emery, Cory Gruter-Andrew und Tiera Skowbye) geht rätselhaften Morden auf die Spur. Sie halten ihren Nachbarn (Rich Sommer) für einen Serienkiller.