Vorbote für die Oscars 2019 : Die zehn besten Filme und Serien des Jahres – laut US-Filmverband

Die Bestenliste des American Film Institute (AFI) gibt einen ersten Geschmack auf die kommende Preisverleihungssaison.

von dpa und Lorena Dreusicke

04. Dezember 2018, 21:59 Uhr

Los Angeles | Lady Gaga darf sich freuen, ebenso Emily Blunt, die in zwei der prämierten Filme mitspielt: Die Musik-Romanze "A Star is Born", der Superhelden-Film "Black Panther" und die Filmbiografie "Green Book" zählen nach Ansicht des renommierten American Film Institute (AFI) zu den zehn besten Filmen des Jahres 2018. Auch der Horrorthriller "A Quiet Place", das Filmmusical "Mary Poppins Returns" und der Spike Lee-Film "BlacKkKlansman" sind dabei, wie der Verband am Dienstag bekannt gab. Zu den weiteren AFI-Favoriten gehören die Komödie "Eighth Grade" und die Dramen "If Beale Street Could Talk", "The Favourite – Intrigen und Irrsinn" und "First Reformed".

In der Kategorie beste TV-Produktionen listet der Verband unter anderem auf die True-Crime-Serie "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story", die 50er-Jahre-Dramedyserie von "Gilmore Girls"-Schöpferin Amy Sherman Palladino, "The Marvelous Mrs. Maisel", das "Breaking Bad"-Spinoff "Better Call Saul" sowie die Dramaserie "This is Us".

Mehrere AFI-Favoriten oft Oscar-Anwärter

Die jährliche Auswahl durch Filmexperten und Kritiker gilt als Vorbote für die Oscar-Verleihung. Gewöhnlich schaffen es mehrere Filme von der AFI-Liste auch unter die Oscar-Anwärter in der Top-Sparte "Bester Film".

Die ausgewählten Filmschaffenden werden am 4. Januar in Los Angeles im Rahmen einer feierlichen Zeremonie geehrt. Die Oscar-Gala findet Ende Februar statt.

Die vollständige Bestenliste mit Links zu den jeweiligen Youtube-Trailern sowie Hinweise, wo man die Produktionen ansehen kann:

10 Filme des Jahres

10 TV-Produktionen des Jahres

AFI-Sonderpreis