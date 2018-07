Neu bei Netflix und Amazon Prime : „El Chapo“ und „Orange Is The New Black“ – Das sind unsere aktuellen Streamingtipps

Netflix, Amazon Prime und Maxdome haben am Wochenende wieder Neues für Film- und Serienfans.

27. Juli 2018, 17:07 Uhr

isnotTV, Partner von shz.de, stellt jede Woche die besten Neustarts der deutschen Streaming-Anbieter vor.

Dieses Wochenende neu im Netflix-Abo:

Netflix steht dieses Wochenende ganz im Zeichen des Überlebens! Blake Lively strandet in „The Shallows” an der mexikanischen Küste ganz alleine auf einem Felsen und wird dort von einem Hai in Schach gehalten. „American Sniper” beruht auf wahren Begebenheiten und erzählt vom Scharfschützen Chris Kyle, der als Legende gefeiert wurde, aber der Krieg ihn niemals losgelassen hat. Im Horrorfilm „Extinction” muss „Lost”-Star Matthew Fox ein kleines Mädchen in einer Zombie-Apokalypse beschützen. Die Serie „Orange Is The New Black” erzählt die Geschichte von Piper Chapman, die ihr sauberes Leben in New York gegen die Gefangenschaft im Frauenknast eintauschen muss und „El Chapo” ist die Originals-Serie über den berüchtigten mexikanischen Drogenboss Joaquin “El Chapo” Guzman, der mit seiner Gefängnisflucht im Jahr 2015 Schlagzeilen machte.

Orange Is The New Black - Staffel 6 (Start 27.07.)

Die so perfekt scheinende New Yorkerin Piper Chapman (Taylor Schilling) muss wegen eines dunklen Geheimnisses in ihrer Vergangenheit 15 Monate im Frauengefängnis verbringen. Als ehemalige Liebhaberin der Drogendealerin Alex Vause (Laura Prepon) hat sie einen Koffer mit Drogen geschmuggelt. Im Knast trifft sie auf völlig neue Verhältnisse - und unter anderem auch auf Alex. Als alte Gefühle wieder aufwallen, distanziert sich Pipers Verlobter Larry (Jason Biggs) von ihr. Schon bald verbinden Piper mit den übrigen Gefangenen mehr Gemeinsamkeiten als sie es je für möglich gehalten hätte.

El Chapo - Staffel 3 (Start 27.07.)

2015 sorgte der ehemalige Drogenboss Joaquin "El Chapo" Guzman mit einem spektakulären Gefängnisausbruch für Schlagzeilen. Die Serie widmet sich dem Werdegang El Chapos (Marco de la O), dem vom kleinen Kartellmitglied zu Mexikos meist gefürchtetem Gangsterboss aufstieg. Die Regisseure Ernesto Contreras und José Manuel Cravioto beleuchten über drei Jahrzehnte der Lebensgeschichte El Chapos und zeigen dessen Höhenflug genauso wie seinen tiefen Fall.

American Sniper (Start 24.07.)

Scharfschütze Chris Kyle (Bradley Cooper) wird in den Irak-Krieg geschickt, um seine Kameraden zu beschützen. Er ist für seine punktgenaue Treffsicherheit bekannt und rettet damit auch unzählige Leben von Soldaten, weshalb er auch den Spitznamen “Legend” bekommt. Das spricht sich jedoch auch bei den Feinden herum und es wird ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt. Als Chris nach Hause kehrt, versucht er seiner Frau Taya (Sienna Miller) ein guter Ehemann zu sein und gründet mit ihr auch eine Familie. Doch die Einsätze im Krieg haben bei ihm deutliche seelische Spuren hinterlassen...

The Shallows (Start 25.07.)

Nancy (Blake Lively) liebt nichts mehr, als im Wasser zu sein und mit ihrem Surfbrett auf den Wellen zu reiten. Als sie sich in den Untiefen des Ozeans vor der mexikanischen Küste einen abgelegenen Geheimtipp zum Surfen findet, gerät sie in Gefahr. Ihr nähert sich ein grosser weißer Hai. Sie kann sich zwar auf einen Felsen retten, doch das riesige Tier zieht nicht etwa wieder ab, sondern umkreist sie und lässt nicht mehr los. Jetzt ist Nancy komplett auf sich allein gestellt.

Extinction (Start 27.07.)

Neun Jahre ist es schon her, dass auf der Erde eine eisige Kälte herrscht und eine ansteckende Seuche die Menschen in Bestien verwandelt. Nur das abgelegene Städtchen Harmony ist von der Epidemie noch verschont geblieben. Dort leben die zwei Männer Patrick (Matthew Fox) und Jack (Jeffrey Donovan) mit dem kleinen Mädchen Lu (Quinn McColgan). Doch auch sie bleiben natürlich nicht lange verschont, so dass die Männer ihren Konflikt hinter sich lassen müssen, um das kleine Mädchen zu retten.

Dieses Wochenende neu im Amazon-Abo:

Mit Amazon bleibt man in der Filmwelt immer Up-to-Date, denn im Abo findet man jedes Wochenende die besten Kino-Highlights der letzten Monate: „Operation: 12 Strong” erzählt die wahre Geschichte eines Einsatzes in Afghanistan nach dem 11. September 2001, in dem eine US-Spezialeinheit die Taliban jagt. „Pacific Rim 2: Uprising” ist die Fortsetzung des Science-Fiction-Spektakels von Regisseur Guillermo del Toro über riesige Kampfroboter, die es mit außerirdischen aufnehmen. „Mother!” ist der Psycho-Schocker von „Black Swan”-Regisseur Darren Aronofsky, in dem Jennifer Lawrence den Albtraum im wachen Zustand erlebt und in der Actionkomödie „Logan Lucky” planen zwei glücklose Kleinkriminelle den Coup ihres Lebens. „Dieses bescheuerte Herz” ist das Drama mit Elyas M’Barek über einen herzkranken Jugendlichen, der noch 25 Dinge erleben will, bevor er sterben muss.

Mother! (Start 25.07.)

In diesem verstörenden Horrorschocker lebt der berühmte Dichter (Javier Bardem) mit seiner Ehefrau (Jennifer Lawrence) in einem abgeschiedenen Landhaus mitten im Nirgendwo. Er versucht seine Schreibblockade zu überwinden, während sie das einst abgebrannte Anwesen mit Leidenschaft wieder renoviert und einrichtet. Doch eines Tages steht ein unheimliches Ehepaar vor der Tür (Ed Harris und Michelle Pfeiffer), welches der Schriftsteller gegen das Unbehagen seiner Frau bei sich hausen lässt. Er genießt die Aufmerksamkeit und scheint dabei nicht das fürchterliche Unglück zu erahnen, welches auf das Ehepaar zukommt.

Logan Lucky (Start 25.07.)

Die erfolglosen, kleinkriminellen Brüder Jimmy (Channing Tatum) und der einarmige Clyde (Adam Driver) träumen immer noch vom großen Coup, der all ihre Probleme auf einen Schlag lösen wird. Sie planen deshalb eines der größten NASCAR-Rennen des Jahres, den Coca-Cola-Cup in North Carolina, auszurauben. Doch weil die beiden nicht unbedingt die besten Kriminellen sind, holen sie sich Hilfe vom Profi Joe Bang (Daniel Craig). Blöd nur, dass dieser gerade im Knast sitzt.

Pacific Rim 2: Uprising (Auf Abruf 26.07.)

Die Kaiju melden sich noch mächtiger und brutaler als jemals zuvor zurück und Jake (John Boyega), der in eine Welt der Kriminalität gleitet, muss gegen die Monster kämpfen. Dabei bekommt er von der Hackerin Amara (Cailee Spaeny) Unterstützung. Doch wie ist es überhaupt möglich, dass die Kaiju erneut auf die Erde zurückkommen konnten? Gibt es etwa einen Verräter?

Dieses bescheuerte Herz (Auf Abruf 26.07.)

Der 30-jährige Lars (Elyas M’Barek) ist der Sohn eines erfolgreichen Herzspezialisten (Uwe Preuss), wird immer mit genügend Geld versorgt, feiert viele Partys und genießt das Leben in vollen Zügen. Doch er ist nicht wirklich glücklich und stellt sich die Frage nach dem Sinn des Lebens. Als sein Vater ihm den Geldhahn zudreht, verändert sich seine Lage drastisch. Er entsperrt ihm erst die Kreditkarte, wenn er sich um einen Patienten des Vaters kümmert. Der 15-jährige David (Philip Noah Schwarz) wurde mit einem schweren Herzfehler geboren und hat nicht mehr lange zu leben. Dabei prallen erstmal zwei verschiedene Welten aufeinander, doch bald entwickelt sich eine innige Freundschaft. Gemeinsam erleben sie 25 Dinge, die David noch vor seinem Tod erleben will.

Operation: 12 Strong (Auf Abruf 24.07.)

Kurz nach den Angriffen des 11. Septembers 2001 entsendet Amerika eine 12-köpfige Eliteeinheit nach Afghanistan. Unter dem Kommando von Captain Mitch Nelson (Chris Hemsworth) soll das Team am Hindukusch ein Bündnis mit der Nordallianz eingehen und und den Kampf gegen die Taliban aufnehmen. Niemand weiß, ob die Truppe jemals nach Hause kehren wird, denn die Taliban ist zahlenmäßig und technologisch überlegen, während die amerikanischen Soldaten auf Pferden kämpfen.